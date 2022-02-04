مفتي الجمهورية يكشف حكم استرداد الهدايا حال فسخ الخطوبة.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه ليس للمخطوبة حال عدولها عن الخطبة شئ من المهر “الشبكة”، لافتا إلى أن الزوجة هى التى تستحق المهر.

وقال شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، إذا تم فسخ الخطبة ترد الشبكة إلى الرجل، إذا كان من فسخها الرجل أو المرأة.

حكم الهبة

وأوضح مفتى الجمهورية، أن الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي وهو الجاري العمل عليه بالمحاكم (وهو أحد الأقوال الفقهية المعتبرة وقد اختاره ولي الأمر رفعًا للخلاف)، والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها.

وتابع المفتي: ويجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشَّبكَة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الشَّبكَة أو الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.