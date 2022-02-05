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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التفكير الإبداعي.. دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان 8 فبراير

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، عن مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

نظام الدراسة وطريقة التقديم ببرنامج الدراسات العليا PBIS بتجارة حلوان

و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية  .

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورة تدريبية حول التفكير الابداعي يومي الثلاثاء والاربعاء 8 و9  فبراير 2022.

جامعة حلوان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات البرامج التدريبية التفكير الابداعى دورة تدريبية اخبار التعليم

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