آيتن عامر: برفض أعمال كتيرة.. وعمري ما بدوَّر على الفلوس في الشغل| فيديو

أكدت الفنانة أيتن عامر، أن الأعمال التي تعتذر عنها أكثر من الأعمال التي تشارك فيها في النهاية، قائلة: "عمري ما بدور على الفلوس في الشغل، وأنا بنقي الشغل، والحاجات اللي بعتذر عنها؛، أكتر بكتير من اللي بشارك فيها، ولو ما حِلتِيش جنيه؛ عمري ما هروح أعمل حاجة تقلل مني".

وأضافت الفنانة آيتن عامر، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها تؤمن بأن حقها عند الله، مضيفة: "بقول حقي عند ربنا في اللي ظلمني في شغلي، ومش مشكلتي نجاح أو فشل العمل ولكن مشكلتي في صدمتي في البني ادمين وإن حد يخذلني ده حاجة كبيرة".

وتابعت: "خسارة الناس وصدمتي في حد مقرب مني وبثق فيه في الشغل؛ لحظة أصعب عليا من إني أدفع آخر مليم عندي، وخسارة الفلوس ولا تفرق معايا، ولكن خسارة البني آدمين اللي بتفرق معايا، ودي قمة الصدمة، ولو حد رجع واعتذر لي وعارف إنه غلط؛ هقبل اعتذاره".