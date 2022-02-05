7 - 4.. منتخب مصر يتفوق على السنغال قبل نهائي كان 2021

يخوض مساء غد الأحد منتخب مصر الوطني مباراته المرتقبة أمام نظيره منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية رقم 33 المقامة حاليا في الكاميرون.

وتعتبر المباراة بين منتخب مصر ومنتخب السنغال هي المواجهة الأولى في الدور النهائي بين كتيبة محمد صلاح ورفاق ساديو ماني وهو النهائي العاشر الذي يخوضه الفراعنة في تاريخ البطولة بينما يظهر أسود التيرانجا في هذا الدور للمرة الثالثة.

قبل هذا اللقاء التقى منتخب مصر نظيره منتخب السنغال 13 مرة كان التفوق حليف الفراعنة في 7 مباريات مقابل 4 انتصارات للسنغال وتعادلا في مباراتين وسجل الفراعنة الكبار 12 هدفا واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

صدى البلد يستعرض تاريخ مواجهات الفراعنة الكبار وأسود التيرانجا على مدار مشاركة الفريقين في المسابقات القارية.

شهد ستاد القاهرة اللقاء الأول في افتتاح كأس إفريقيا يوم 7 مارس 1986، وفجر منتخب السنغال المفاجأة بالفوز على منتخب مصر بهدف احرزه تشيرنو يوم، تحت إدارة حكم موريشيوس الشهير سيدني بيكون، ولكن منتخب السنغال خرج من الدور الأول فيما أحرزت مصر اللقب.

كانت المواجهة الثانية بين منتخب مصر ونظيره منتخب السنغال في 2 أغسطس 1987 بدور المجموعات لدورة الألعاب الإفريقية في نيروبي، وانتهى بفوز مصر بهدف لأيمن يونس.

وبعد عشر سنوات التقى منتخب مصر ونظيره منتخب السنغال للمرة الثالثة والرابعة يومي 25 يناير و13 يوليو 1997 ضمن تصفيات كأس إفريقيا، وتعادلا بدون أهداف في الذهاب وفاز الفراعنة بهدفين دون رد ايابا سجلهما حازم امام وهادي خشبة.

وكان اللقاء الخامس في دور المجموعات لكأس إفريقيا التي أقيمت في نيجيريا وغانا، وذلك يوم 28 يناير 2000 وانتهى بفوز مصر بهدف احرزه حسام حسن.

وفي تصفيات مونديال 2002 كان اللقاء السادس والسابع، وتعادلا ذهابا في داكار بدون أهداف في 9 يوليو 2000، وكانت المباراة الأولى لشادي محمد لاعب الأهلي مع المنتخب، وفي الإياب يوم 6 مايو 2001 فاز الفراعنة بهدف سجله ميدو، وتأهلت السنغال للمونديال في النهاية.

كان اللقاء الثامن في دور الثمانية لكأس إفريقيا في مالي يوم 20 يناير 2002، وانتهى بفوز أسود التيرانجا بهدف احرزه الأمين دياتا.

المواجهة التاسعة كانت ودية بالقاهرة في 10 أكتوبر 2003، وفازن مصر بهدف سجله ميدو، وشهدت المباراة المشاركة الأولى لوائل القباني لاعب الزمالك.

وفي 29 ديسمبر 2005 كان اللقاء العاشر وديا بالقاهرة، وفاز الفراعنة 2/4 وسجل كل من حسن مصطفى وعماد متعب هدفا وعمرو زكي هدفين.

شهدت القاهرة اللقاء الحادي عشر في الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا يوم 7 فبراير 2006، وانتهى بفوز مصر بهدفين لهدف، وسجل لمصر أحمد حسن من ضربة جزاء وعمرو زكي وللسنغال مامادو ديانج.

المواجهتان رقم 12 و13 كانتا في تصفيات كأس إفريقيا يومي 5 سبتمبر و15 نوفمبر 2014، وفاز أسود التيرانجا ذهابا بهدفين احرزهما مامي ديوب وساديو ماني، وايابا بالقاهرة بهدف ديوب.







