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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مذبحة أسرية في الزمالك.. الأمن يناقش شهود العيان فى واقعة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تنافش الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شهود العيان، في واقعة مذبحة الزمالك، والتى أقدم فيها رجل على قتل زوجته وشقيقته وطليقها وإصابة حماته بالرصاص ثم قام بالانتحار.

كما انتقل فريق من المعمل الجنائي لموقع الحادثة، وذلك لاجراء معاينة تصويرية ورفع البصمات من موقع الحادث.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة لبيان اسباب الجريمة.
شهدت منطقة الزمالك مذبحة اسرية في ظروف غامضة ، عندما اطلق مواطن الرصاص علي زوجته وشقيقته وطليقها ويصيب حماته بالرصاص ثم ينتحر باطلاق الرصاص علي نفسه .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل يفيد ورود بلاغ بمصرع ٤ اشخاص واصابه سيدة بالرصاص داخل شقة بحي الزمالك.

وفور اخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بالحادث وجه بسرعه تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث ، والاستماع لشهود العيان من الجيران وكذا اقوال السيدة المصابه بعد تماثلها للشفاء .

علي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ ، وتبين من الفحص قيام صاحب الشقة محل البلاغ بقتل زوجته وشقيقته وطليقها واصاب حماته رميا بالرصاص من سلاحه الغير مرخص ثم انتحر باطلاق الرصاص علي نفسه ليسقط وسط بركه من الدماء .

تم اخطار النيابة العامة التي انتقلت الي مسرح الحادث وكلفت الادله الجنائيه وبفحص مسرح الجريمة ونقل الجثث الي المشرحه تحت تصرف النيابة لفحصها من خلال الطب الشرعي .

كما تبين من التحريات الاوليه ان المتهم انتحر عقب ارتكابه الجريمة بسبب خلافات عائلية ، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق .

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