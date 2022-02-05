منذ 38 عاما.. منتخب مصر ينجو من الإقصاء من نصف نهائي أمم إفريقيا

يخوض مساء غد الأحد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباراته المرتقبة أمام نظيره منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية رقم 33 المقامة حاليا في الكاميرون.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السنغال في نهائي الكان بعد إقصاء الكاميرون صاحب الأرض والجمهور والحكام ليحافظ الفراعنة على سجلهم التاريخي بعدم الاقصاء من الدور نصف النهائي منذ عام 1984.

فك العقدة مفتاح لقاء مصر والسنغال

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم لدى الجماهير المصرية وهو اللقاء الحاسم بين الفراعنة ومنتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

ويعد اللقاء أشبه بملك الغابة والمقام على ملعب الأوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي هو السيناريو الأبرز لكلا المنتخبين في ظل رغبتهم في تحقيق الفوز وفك العقدة الملازمة لهم.

عقدة الفراعنة

يرغب المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على السنغال والتتويج باللقب الأفريقي الثامن خصوصا محمد صلاح الذي بات على موعد للدخول في منافسة قوية مع ساديو ماني لاعب منتخب السنغال وفريق ليفربول الإنجليزي والمنافسة له على كافة الجوائز.

كيروش يرغب في تحقيق أول لقب مع الفراعنة

بات هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لا يعرف الفوز في النهائيات مع المنتخب المصري حيث تمكن المنتخب الكاميروني فمن التفوق عليهم في اللقاء النهائي لعام 2017.

أما الآن وفي عام 2022 يبحث كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عن الخروج من كابوس النهائيات والتتويج باللقب الأول مع الفراعنة لإستكمال مسيرة البطولات وتحقيق آمال المصريين من جديد وهو التواجد في كأس العالم .

السنغال و عقدة النهائيات

يمتلك المنتخب السنغالي تفاصيل تقارب المنتخب الوطني سعيا للتتويج بالبطولة الإفريقية حيث يرغب ساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي ورفيق محمد صلاح لصفوف ليفربول الإنجليزي في التتويج بالبطولة والتربع على عرض القارة عقب خسارة اللقب في عام 2019 في المباراة الأخيرة أمام الجزائر الذي توج بطلا بها .

أليو سيسيه وتحدي الفراعنة

يدخل أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي في تحدي قوي مع المنتخب المصري منذ تواجده في نهائي كأس الأمم .

ويرغب أليو سيسيه في تحقيق اللقب عقب الهزيمة من منتخب الجزائر في 2019 وتحقيق المركز الثاني وعدم تحقيق اللقب رغم وصول النهائيات

ويمتلك أيضا أليو سيسيه عقدة النهائيات كمدرب عقب خروجه من بطولة 2019 أمام الجزائر وكلاعب في بطولة 2002 ليظل فقدان اللقب في النهائيات حليفة له .

ويرغب كلا المنتخبين "المصري والسنغالي " في التخلص من كابوس النهائيات والتتويج باللقب القاري وتحقيق أهداف الجماهير.

