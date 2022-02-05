عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوصيف مرتين.. مفارقة طريفة قبل مواجهة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

يخوض مساء غد الأحد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباراته المرتقبة أمام نظيره منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية رقم 33 المقامة حاليا في الكاميرون.

 

ومن المفارقات قبل مواجهة منتخب مصر نظيره منتخب السنغال حصول الفراعنة الكبار على لقب الوصيف مرتين فقط في تاريخها عام 1962 بالخسارة امام أثيوبيا ، و2017 بالهزيمة أمام الكاميرون فيما نال أسود التيرانجا لقب الوصيف مرتين أيضا عام 2002 و2019.


 

موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا

 

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السنغال في نهائي الكان بعد إقصاء الكاميرون صاحب الأرض والجمهور والحكام ليحافظ الفراعنة على سجلهم التاريخي بعدم الاقصاء من الدور نصف النهائي منذ عام 1984.

 

فك العقدة مفتاح لقاء مصر والسنغال

 

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم لدى الجماهير المصرية وهو اللقاء الحاسم بين الفراعنة ومنتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 

ويعد اللقاء أشبه بملك الغابة والمقام على ملعب الأوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي هو السيناريو الأبرز لكلا المنتخبين في ظل رغبتهم في تحقيق الفوز وفك العقدة الملازمة لهم.

 

عقدة الفراعنة

 

يرغب المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على السنغال والتتويج باللقب الأفريقي الثامن خصوصا محمد صلاح الذي بات على موعد للدخول في منافسة قوية مع ساديو ماني لاعب منتخب السنغال وفريق ليفربول الإنجليزي والمنافسة له على كافة الجوائز. 

 

 

كيروش يرغب في تحقيق أول لقب مع الفراعنة

 

بات هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني  لا يعرف الفوز في النهائيات  مع المنتخب المصري حيث تمكن المنتخب الكاميروني فمن التفوق عليهم في اللقاء النهائي لعام 2017.

 

موعد مباراة مصر و السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية .. والقنوات الناقلة

 

أما الآن وفي عام 2022 يبحث كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عن الخروج من كابوس النهائيات والتتويج باللقب الأول مع الفراعنة لإستكمال مسيرة البطولات وتحقيق آمال المصريين من جديد وهو التواجد في كأس العالم .

 

السنغال و عقدة النهائيات 

 

يمتلك المنتخب السنغالي تفاصيل تقارب المنتخب الوطني  سعيا للتتويج بالبطولة الإفريقية  حيث يرغب ساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي ورفيق محمد صلاح  لصفوف ليفربول الإنجليزي في التتويج بالبطولة والتربع على عرض القارة عقب خسارة اللقب في عام 2019 في المباراة الأخيرة أمام الجزائر الذي توج بطلا بها .

 

أليو سيسيه وتحدي الفراعنة  

 

يدخل أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي في تحدي قوي مع المنتخب المصري منذ تواجده في نهائي كأس الأمم .

ويرغب أليو سيسيه  في تحقيق اللقب عقب الهزيمة من منتخب الجزائر في 2019  وتحقيق المركز الثاني وعدم تحقيق اللقب  رغم وصول النهائيات 

ويمتلك أيضا أليو سيسيه عقدة النهائيات كمدرب عقب خروجه من بطولة 2019  أمام الجزائر وكلاعب  في بطولة 2002 ليظل  فقدان اللقب في النهائيات حليفة له .

 

موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

 

ويرغب كلا المنتخبين "المصري والسنغالي " في التخلص من كابوس النهائيات والتتويج باللقب القاري وتحقيق أهداف الجماهير. 


 

منتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش نهائي كأس الأمم الإفريقية منتخب السنغال الكاميرون كارلوس كيروش

موضوعات متعلقة

7 - 4.. منتخب مصر يتفوق على السنغال قبل نهائي كان 2021

بقيادة ماني.. منتخب السنغال يسعى اليوم لحجز بطاقة نهائي الكان على حساب بوركينا فاسو

ترشيحاتنا

شركة إسرائيلية ثانية تطور برنامج تجسس لاختراق هواتف آيفون | تفاصيل

الأرصاد: انتهاء ذروة الطقس السيئ.. ودرجات الحرارة ترتفع تدريجيا

سر تأخر لحظات الحسم..لماذا يفشل إنقاذ الطفل ريان كلما أوشك على النجاح؟

الوصيف مرتين.. مفارقة طريفة قبل مواجهة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

مايكروسوفت تحذر من تطبيق خطير يختبئ خلسة بـ أجهزة آبل

العثور على شخص غريب على سطح المريخ.. ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغماءات رجال الإنقاذ.. آخر تطورات حادث طفل المغرب ريان

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

كورونا حول العالم.. إصابات جديدة بالصين وأرقام قياسية في سنغافورة وتايلاند

بدء اجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات اليوم.. والترم الثاني 19 فبراير

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

جلسة صلح تنتهي بمذبحة أسرية بالزمالك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

فيديو

محمد رمضان يرد على نوال الزغبي بطريقة ساخرة.. فيديو

فيديو جراف.. كيف سقط الطفل ريان في البئر.. ومحاولات إنقاذه مستمرة

سميرة محسن: خالد النبوي "اتقمص" مني بسبب حسن الرداد I فيديو

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ