إصابة 13 شخصا في حادث تصادم بصحراوي أبوقرقاص جنوب المنيا

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ربع نقل بالقرب من قرية بني حسن على الطريق الصحراوي الشرقي بأبوقرقاص جنوب المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ، بتصادم سيارة ربع نقل مع اتوبيس قادم من الجنوب وفى طريقة إلى القاهرة ،على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من قرية بنى حسن جنوب المنيا.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخص بجروح وكدمات وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وافادت التحريات الأولية أن اختلال عجلة القيادة فى يد السائق السبب فى الحادث

بينما تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.

