عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فرار طبيب بعد فشله في إجراء عملية تجميل لشابة

صدى البلد

ضجت وسائل الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعي في العراق تحديدا في العاصمة بغداد بعد أن فر طبيب عراقي من عيادة تجميل بعد أن فشلت و نتج عنها وفاة شابة عراقية بالغة من العمر 25 عاما .

 
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية، فإن طبيب عراقي تسبب في وفاة شابة في منتصف العشرينات من عمرها بسبب فشل عملية تجميال كان تجريها الشابة على يد الطبيب و تسببت تلك الحادثة في إثارة الجدل بين المواطنين في الشارع العراقي . 

txt

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول إجرائها عملية تجميل.. والجمهور: إن شاء الله فلتر

txt

من هم المرشحين لـ إجراء عملية تجميل الأنف؟

و بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام العراقية، فإن وفاة الشابة العراقية بتلك الطريقة فتح النار على مراكز التجميل و أطباء التجميل أيضا، و الذي نتج عنه فتح تحقيق عاجل و مطاردة مراكز التجميل الغير مرخصة في بغداد و التي تضر بصحة المواطنين كما حدث ما تلك الشابة .

وأوضح نقيب الأطباء العراقي، أن تلك الحوادث زادت للغاية في الفترة الماضية، و التي نتج عنها فتح ملف مراكز التجميل المتعددة و المنتشرة في بغداد و العراق بشكل عام، لأنها أصبحت مكان للتجارة و ليست للتجميل بسبب دخول غير المتخصصين لمجال التجميل . 
جدير بالذكر أن نقيب الأاطباء أمر بفتح تحقيقا عاجلا، و الذي نتج عنه وجود أكثر من 190 مركز تجميل مخالف بسبب أخطاء طبية أو دخول أشخاص غير أطباء و لم يدرسوا الطب على الإطلاق، فقاموا بتشويه الأشخاص بدلا من تجميلهم و ضاعت حياة البعض ضحية الإهمال . 
 

وسائل الإعلام بغداد وسائل التواصل الإجتماعي العراق طبيب عيادة تجميل وفاة

ترشيحاتنا

عملية إنقاذ الطفل ريان وكيفية سقوطه في البئر .. تغطية خاصة

شفاه منتفخة.. حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية تجميل.. تفاصيل

تخلص من زوجته وشقيقته وطليقها وانتحر.. تفاصيل مذبحة الزمالك.. تغطية خاصة بالفيديو

فرار طبيب بعد فشله في إجراء عملية تجميل لشابة

الأمن القومي الإيراني: لا يمكن لأي اتفاق أن يقيد تطوير برنامجنا النووي

النشرة الدينية.. حكم الصيام عن المتوفي.. والمفتي يكشف رأي الشريعة في ختان الإناث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

بعد كورونا| متحور جديد من الإيدز شديد الخطورة يجتاح العالم.. تفاصيل

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

لأصحاب المعاشات..5 حالات تسمح بتعويض 15% من الأجر السنوي عن كل سنة

إغماءات رجال الإنقاذ.. آخر تطورات حادث طفل المغرب ريان

بحوزتهما أعضاء جنسية.. ضبط فتاة وشاب يمارسان أعمالا مخلة في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

فى ذكرى ميلاده.. لحظة بكى فيها السيد راضى .. نوستالجيا "فيديو"

الأرصاد: استقرار نسبي في الأحوال الجوية الفترة المقبلة

أسرة كاملة.. التفاصيل الكاملة لمذبحة الزمالك

اضطررت لبيع ذهبي.. علا رامي تتحدث عن أسرار حياتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

اﻟﻤﺰﻳﺪ