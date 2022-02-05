فرار طبيب بعد فشله في إجراء عملية تجميل لشابة

ضجت وسائل الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعي في العراق تحديدا في العاصمة بغداد بعد أن فر طبيب عراقي من عيادة تجميل بعد أن فشلت و نتج عنها وفاة شابة عراقية بالغة من العمر 25 عاما .



ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية، فإن طبيب عراقي تسبب في وفاة شابة في منتصف العشرينات من عمرها بسبب فشل عملية تجميال كان تجريها الشابة على يد الطبيب و تسببت تلك الحادثة في إثارة الجدل بين المواطنين في الشارع العراقي .

و بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام العراقية، فإن وفاة الشابة العراقية بتلك الطريقة فتح النار على مراكز التجميل و أطباء التجميل أيضا، و الذي نتج عنه فتح تحقيق عاجل و مطاردة مراكز التجميل الغير مرخصة في بغداد و التي تضر بصحة المواطنين كما حدث ما تلك الشابة .

وأوضح نقيب الأطباء العراقي، أن تلك الحوادث زادت للغاية في الفترة الماضية، و التي نتج عنها فتح ملف مراكز التجميل المتعددة و المنتشرة في بغداد و العراق بشكل عام، لأنها أصبحت مكان للتجارة و ليست للتجميل بسبب دخول غير المتخصصين لمجال التجميل .

جدير بالذكر أن نقيب الأاطباء أمر بفتح تحقيقا عاجلا، و الذي نتج عنه وجود أكثر من 190 مركز تجميل مخالف بسبب أخطاء طبية أو دخول أشخاص غير أطباء و لم يدرسوا الطب على الإطلاق، فقاموا بتشويه الأشخاص بدلا من تجميلهم و ضاعت حياة البعض ضحية الإهمال .

