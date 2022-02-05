بحوزتهما أعضاء جنسية.. ضبط فتاة وشاب يمارسان أعمالا مخلة في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية بالتنسيق مع مباحث الآداب من القبض على فتاة وشاب يقومان بممارسة أعمالا منافية للآداب في إحدى الشقق السكنية بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محافظة القليوبية وتقوم المتهمة الأولى بتصوير نفسها وهي تمارس الجنس مع الثاني.

وقامت الأجهزة الأمنية بضبط هاتف محمول عليه فيديوهات لهما أثناء العلاقة، كما تم ضبط أعضاء جنسية صناعية ذكرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائى وعرض المتهمين على الطب الشرعي.

كان رئيس مباحث الآداب بمديرية أمن القليوبية قد تلقى معلومات سرية تفيد تردد فتاة وشاب على إحدى الشقق بمنطقة كفر سعد من وقت لآخر، وفي أوقات ثابتة أسبوعيا وأنهما يمارسان أفعالا منافية للآداب داخل الشقة.

تم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، فتم توجيه قوة أمنية من مباحث مركز بنها ومباحث الأداب، وتم مداهمة الشقة وضبط الفتاة (29 سنة) موظفة في إحدى الشركات، وشاب (29 سنة)، وتبين من الفحص أن الفتاة والشاب يمارسان الشذوذ معا، حيث تقوم الفتاة باستخدام أعضاء جنسية ذكرية صناعية لممارسة الشذوذ مع المتهم الثاني، وتقوم بتصوير نفسها على هاتفها المحمول أثناء الممارسة مع الثاني.

وتم ضبط هاتف محمول عليه فيديوهات تظهر فيه الفتاة وهي تمارس معه، وألقي القبض عليهما، والتحفظ على الهاتف المحمول، وتحرر المحضر اللازم وقررت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز الهاتف المحمول وعليه الفيديوهات المصورة.