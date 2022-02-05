سياسة واقتصاد القاهرة تقدم منحا لطلاب الدراسات العليا

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، عن المنح التي تقدمها الكلية خلال هذه الفترة للطلاب بشكل عام.

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لـ “صدى البلد”: “يوجد منح مختلفة لطلاب البكالوريوس و لطلاب الدراسات العليا ، منح البكالوريوس تقدم من بعض المؤسسات مثل البنوك و رجال الاعمال خرجين الكلية ، مؤكدا أن المنحة تغطى الدراسة في الشعبة الإنجليزية من مصروفات الدراسة خلال 4 سنوات”.

كما أشار عميد الكلية، إلى المنح المقدمة إلى لطلاب الدراسات العليا، فيوجد 4 منح دراسية لطلاب الماجستير من خريجي الشعبة العربي من الأقسام الخمسة بالكلية مقدمة من خريجي دفعة 1969 ، تغطي المنحة مصاريف الدراسة بالكامل- مرحلة التمهيدي والرسالة- ويشترط الاستمرار بها الحصول على تقدير جيد على الأقل في كل مقررات التمهيدي.

و أضاف “ السعيد ” يوجد 5 منح مقدمة من رجل الاعمال ممدوح عباس وهو من خريجي كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة ، بالإضافة إلى منح البنك المصري الخليجي وتقدم لـ 10 طلاب .

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة.