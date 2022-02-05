عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة : برامج الساعات المعتمدة تحتوى على تطوير شامل للعملية التعليمية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن موقف تطبيق الساعات المعتمدة خلال عام 2021-2022 . 

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح لصدى البلد ، نجحت جامعة القاهرة في السنوات الأخيرة في استحداث وتطوير مجموعة من البرامج الدراسية المتميزة بنظام الساعات المعتمدة بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس)، والتعليم الإلكتروني المدمج والنظام الأوروبي بمختلف كليات الجامعة، وتقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق أو الحصول على الحد الأدنى للكلية. 

txt

آداب القاهرة: انتهينا من الامتحانات الشفوى لطلاب الدراسات العليا بقسم المكتبات

txt

"نحو تأسيس عصر ديني جديد" لـ رئيس جامعة القاهرة في معرض الكتاب الدولي


وأكد “ الخشت ” على أن هذه البرامج تحتوى على تطوير شامل للعملية التعليمية، وتخدم متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتتناسب مع وظائف المستقبل، وتستهدف المساهمة في التنمية الشاملة ورسم خارطة العلوم المستقبلية وقاطرة الاقتصاد الوطني.

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الساعات المعتمدة التعليم الالكترونى

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس للشئون الصحية يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى للجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية

نقيب الزراعيين: لن تزيد أسعار الخضراوات والفاكهة بسبب غلاء البنزين

تعزيزات عسكرية أمريكية تصل بولندا لطمأنة الحلفاء

ابتهالات واختراعات وعروض فنية.. أبرز مشاركات وافدي الأزهر بمعرض الكتاب

لأصحاب المعاشات..5 حالات تسمح بتعويض 15% من الأجر السنوي عن كل سنة

رئيس جهاز العلمين: الانتهاء من جميع المباني بالمنطقة الترفيهية وجاهزة للتسليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

بحوزتهما أعضاء جنسية.. ضبط فتاة وشاب يمارسان أعمالا مخلة في القليوبية

النائب العام يأمر بإحالة محمد الأمين لمحكمة الجنايات لاتّجاره بالبشر

إغماءات رجال الإنقاذ.. آخر تطورات حادث طفل المغرب ريان

لأصحاب المعاشات..5 حالات تسمح بتعويض 15% من الأجر السنوي عن كل سنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

الأرصاد: استقرار نسبي في الأحوال الجوية الفترة المقبلة

أسرة كاملة.. التفاصيل الكاملة لمذبحة الزمالك

اضطررت لبيع ذهبي.. علا رامي تتحدث عن أسرار حياتها

فيديو جراف.. زوج المطربة مايا نعمة ينطق الشهادتين على الهواء

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

اﻟﻤﺰﻳﺪ