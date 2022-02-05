"طاهر" في المقدمة.. تشكيل الأهلي أمام مونتيري في كأس العالم للأندية

يستهل النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2021، بمواجهة مونتيري المكسيكي، اليوم السبت، في السادسة والنصف مساء، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، بدون معظم نجومه الأساسيين، بسبب مشاركة عدد كبير مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، بالإضافة إلى إصابة البعض الآخر.

وأعلن بيتسو موسيماني تشكيل الأهلي لمواجهة مونتيري كالتالي :

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: على لطفى – رامى ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدى أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.