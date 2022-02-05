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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة: جائزة الكاتب عبدالتواب يوسف جاءت تحفيزا للنشء على القراءة والاطلاع

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

وسط حشد جماهيرى كبير أقام معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 53 حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب عبد التواب يوسف ( شخصية معرض كتاب الطفل ) بحضور الروائي عصام يوسف، الدكتور احمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الدكتورة لبنى عبد التواب يوسف، الدكتور حنفي محمد .

وقالت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تعليقا على الجوائز، إن جائزة الكاتب عبد التواب يوسف بمعرض كتاب الطفل جاءت تحفيزا للنشء على القراءة والاطلاع.

وأضافت أن غرس عادة القراءة فى نفوس الاطفال والشباب احد الادوات الفاعلة لخلق اجيال جديدة مستنيرة واعية، مؤكدة على استمرار خطط رعاية النابغين والموهوبين فى مختلف مجالات الابداع .

 

نتائج مسابقة الكاتب عبدالتواب يوسف

تقدم للمسابقة 61 متسابقا من 19 محافظة مصرية منهم 39 من الإناث و22 من الذكور ، بواقع  28 متسابقا في مجال الرسم، و 16 متسابقا في مجال الحكي، و 17 متسابقا في مجال التلخيص.

وجاءت نتائجها كالتالى : 
فاز بالمركز الاول لجائزة الرسم الطفلة هيلانا عبد الملاك 12 عاما من القاهرة، وفاز بجائزة التميز من أطفال القدرات الخاصة ذوي الهمم الطفلة منة الله طلعت الكيلاني من الدقهلية. 

وفاز بالمركز الاول لمسابقة الحكي  ندى محمد حامد احمد، محافظة الشرقية، وفاز بجائزة التميز في الحكي جودي حاتم علي سيد شريف من القليوبية 9 سنوات.

وفي جائزة التلخيص فاز بالمركز الاول سارة رمضان شعبان من الجيزة 14 عاما وفاز بجائزة التميز في التلخيص، عبد الرحمن محمد عبد الهادي من القليوبيه 13 عاما

تمثلت الجوائز فى درع الهيئة المصرية العامة للكتاب ومجموعة من إصداراتها المتنوعة ومجموعة كتب من الدار المصرية اللبنانية للنشر والتي تعد الأكثر تبنيا لنشر اعمال الراحل عبد التواب يوسف بالإضافة إلى حصول جميع الفائزين على مبلغ مالي تشجبعا لمواهبهم المتفردة.

وخلال الاحتفال قال الدكتور احمد بهي ان هذه الدورة من معرض الكتاب تهتم بالطفل وخصصت جناحا كاملا تحت اسم معرض كتاب الطفل ومن هذا المنطلق تم عمل مسابقة لأدب الطفل بإسم الراحل عبد التواب يوسف .

وقالت الدكتورة لبنى عبد التواب يوسف عن والدها انه احد المبدعين في أدب الاطفال، واضافت ان هدفه كان تنمية وعى وادراك النشء من خلال كتاباته المتعددة، مشيرة الى دعمه  لتحقيق احلام ابنائه.

واشاد الروائي عصام يوسف بفكرة الجائزة مثمنا اختيار عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل واصفا حياته الشخصية بالمرجعية التى ترشد الاطفال والكبار، متمنيا استمرار الفكرة والتوسع فى تطبيقها .

حشد جماهيرى كبير معرض القاهرة الدولي للكتاب حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل الدكتور احمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

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