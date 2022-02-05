خالد الجندي: مذاق الموت مختلف من إنسان لآخر بغض النظر عن طريقته.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن كل نفس ذائقة الموت، متسائلا هل حدد الله نوع المذاق، وهل يتحدث في الآية عن المؤمنين ولا كل نفس، مؤكدا أن الحديث عن كل الناس، والجديد كلمة ذائقة، فمذاق الموت مختلف من إنسان لآخر بغض النظر عن طريقة الموت.

وأضاف الشيخ خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي": أن هناك من يتذوق الموت فيكون أحلى ما يكون وهناك من يتذوقه عذابا.

وتابع: كل شخص سيذوقه بطعم مختلف حسب جودة الطهي، ومن طهى بملح الإيمان ونار الشوق للرحمن كان يوم القيامة في أمان.

قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن ضرب النساء ثقافة عربية وليست شرعية أو إسلامية.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على “ دي ام سي”، أن ضرب المرأة ليس فرضًا أو سنة أو واجب بل كان مباحًا فى ظرف معين.

وأشار خالد الجندي إلى أن الضرب ثقافة عربية تتصف بالبيئة السائدة وقتها، ومن يقول إن الزوجة تُضرب فلا مانع لديه أن أمه تُضرب أو أخته يُعتدى عليها بالضرب.

تابع أن الإسلام جاء على واقع يضرب فيه الرجل النساء ونظمه على ذلك ولم يشرعه، بل أن هناك أمورا لم يحرمها القرآن صراحة بل تركها لتحريم المجتمع، وهو يتعامل مع الواقع بتنظيم المسألة والدليل أن كل كتب الفقه ترى عدم وجوب الدواء أو الطب تجاه زوجته أى غير ملزم بعلاج زوجته، رغم أنه كلام لا يُرضى الله.

