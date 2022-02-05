برلماني: زيارة السيسي لـ الصين ترسيخ السياسة المصرية الخارجية..فيديو

قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين ترسيخ للسياسة المصرية الخارجية.

أضاف أكمل نجاتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :” دعوة الرئيس السيسى لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين يؤكد على متانة العلاقات المصرية الصينية”.

وتابع أكمل نجاتي :" نحن مقبلون على مرحلة جديدة من الشراكة مع الصين باعتبارها دولة صناعية كبرى، وهناك شراكة اقتصادية بين مصر والصين ".

ولفت أكمل نجاتي:" مصر لا تتبع أي دولة ومصر لها أجندة خارجية قوية ومصر تعمل على تحقيق المصلحة الوطنية".



