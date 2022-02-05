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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مناقشة "قضايا سوق الفن التشكيلي" بمعرض آرت فير الدولي

قضايا الفن التشكيلي
قضايا الفن التشكيلي

أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن فعاليَّات الدورة الثالثة لمعرض مصر الدُّولي للفنون Egypt International Art Fair إيجيبت انترناشيونال آرت فير والمقام بأحد فنادق القاهرة، ندوة مناقشة وحفل توقيع كتاب "قضايا سوق الفن التشكيلي - من وحي سوق الفن وعوالم الملكية الفكرية"، للباحث والمحام في مجاليِّ الملكيَّة الفكريَّة وقانون سوق الفن "ياسر عمر أمين".

 


حاضر في الندوة كل من الفنانة التشكيلية والناقدة د. أمل نصر، الأستاذ بقسم التصوير ورئيس القسم الأسبق، كلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية، والناقد الفني سمير غريب - الرئيس الأسبق للجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمدير الأسبق للأكاديمية المصرية للفنون بروما، وإدارت الندوة الفنانة والكاتبة الصحفية سوزان شكري.

وفي البداية رحبت سوزان شكري بالحضور، وقدّمت ضيوفها على المنصة، وبدأت بالحديث عن كتاباتها الصحفية عن السرقات الأدبية وقضايا الملكية الفكرية، مشيرة إلى أنها لم تكن تتخيل أن يكون الفن التشكيلي في ساحات القضاء بشكل قانوني، مشيرة إلى أن كتاب ياسر عمر أمين تناول الموضوعات التي تناولتها صحفيا ولكن بشكل قانوني باعتباره أول باحث في حقوق الملكية الفنية، وهو يعد أول باحث قانوني في مجال الفن التشكيلي.

 


وأضافت سوزان شكري، من الوارد أن يتأثر فنان بأخر ولكن أن وصل الأمر إلى ساحات القضاء هنا سيكون تدخل الباحث ياسر عمر أمين ليفصل في الأمر، فالفن أصبح له رأي فني ورأي فلسفي، ولكن هناك رأي قانوني لحسم الجدل والخلاف حول عمل فني معين.

ومن جانبها قالت الدكتورة أمل نصر، ياسر عمر أمين شاب نابه ومستقبلا سيحسب له الريادة في تطبيق حقوق الملكية الفكرية في الفن التشكيلي، وهو من محبي الفن التشكيلي، ووجد القانون هو الجسر الذي عبر من خلاله للفن، فهناك جهل سائد بحقوق الملكية الفكرية وهو وجد الخط الرابط بين القانون والفنون التشكيلية وكان دائما يقول، كنت أحب الفن التشكيلي وأريد أن أكون رساما ولكني تحولت لباحث في الملكية الفكرية.

وأضافت أمل نصر، أستطاع الباحث ياسر عمر أمين أن يتلمس مشكلات الفنانين التشكيليين، ويمتاز ياسر بامتلاكه لغة أدبية جزلة أقرب للغة فقهاء القانون، وارتكز أسلوبه على النثرية الفصية، وله بعض الآراء تستند للعاطفة، ولكنها تقوم على أصل قانوني، ويقوم بتطبيق القانون على وقائع حدثت بالفعل.

وواصلت، يدعو الكاتب لتحكيم القانون بدلا من تحكيم صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت سلة نفايات كبيرة لمجموعة من الآراء غير الموضوعية. 

عرضت الدكتورة أمل نصر خلال الندوة لاجزاء الكتاب المختلفة، والمحاور التي قام عليها، والقضايا التي ناقشها، والموضوعات التي تشغل الفنان التشكيلي منذ البدء في العمل الفني وصولا لعرض الأعمال في صالات العرض.

ومن جانبه قال الناقد سمير غريب، الكتاب مهم جدا، وجئت اليوم لتحية المؤلف، ولا حديث لدي بعد ما قدمه في الكتاب الذي اعتقد أنه الوحيد الآن من نوعه باللغة العربية.

وأضاف غريب، الموضوعات التي يتناولها الكتاب وتجميعها وتزويدها بالصور الفاخرة له منظور  وتأثير أخر غير المقالات المتناثرة في الصحف، وهو حتى الآن الرائد في هذا المقال، سواء بموضوعاته المنشورة من قبل، أو من خلال الموضوعات في الكتاب بشكل مجمع، وأتمنى أن يستمر في هذه المسيرة لأننا بحاجة إلى موضوعات أكثر وطرح أكثر في هذا الشأن، والكتابة دائما تحسب إلى لغتها، وكتاب اللغة الإنجليزية يفوزون ويتصدرون من أجل لغتهم، والحائز على نوبل مؤخر حصل عليها لأنه كتب بلغة عالمية وهي الإنجليزية.

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