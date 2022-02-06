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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط التقدم لمنح الدراسات العليا للمهنيين بعين شمس .. تعرف عليها

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية العلوم بجامعة عين شمس عن فتح باب التقدم بمنح مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المصريين، وهذه المنح متاحة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين من الذكور والإناث وسوف تقدم الكلية للمنح التالية:

- مهمة علمية لما بعد الدكتوراة لمدة 6 أشهر كاملة بالولايات المتحدة الأمريكية تدريب لمدة فصل دراسي واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 شهور.
- ودرجة الماجستير بحد أقصى ثلاث فصول دراسية بالولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

شروط التقدم للمنحة: 

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وأعلنت إدارة الكلية أنه على الراغبين للتقدم التقدم بطلب لمكتب عميد الكلية فى موعد أقصاه ١٥/٢/٢٠٢٢،

-  أن يراعى في المتقدم للمنح أن يكون معين و على رأس العمل لمده لا تقل عن عام في الخدمة..

- حاصل على مؤهل عالي بكالوريوس أو ليسانس .

-أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو إعفاء منها بالنسبة للذكور.

-  ولا يسمح باصطحاب الأسرة وفقا لشروط البرنامج.

-أن يجتاز الفحص الطبي والأمني الذي تقرره أنظمة الإدارة المركزية للبعثات.

- ألا يكون من حامل للجنسية الأمريكية أو حامل الإقامة الدائمة Greencard.

- يفضل وجود خطاب قبول مبدئي أو مراسلات مع الجامعات الأمريكية.

- تقديم شهاده إجادة اللغة الإنجليزية  شرط ملزم عند التقديم.

التعليم العالي جامعة عين شمس الدراسات العليا الجامعات أعضاء هيئة التدريس هيئه التدريس

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