عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد غياب كيروش .. نصائح فاروق جعفر وخبير تحكيمي لـ لاعبي المنتخب قبل مباراة السنغال

منتخب مصر
منتخب مصر

قال كابتن فاروق جعفر، لاعب المنتخب السابق  ، إن على الرغم من غياب المدير الفني كارلوس كيروش، غداً، إلا أن لاعبي المنتخب سيشرفون مصر وهذا  تاريخهم، معقباً: "  اللاعبين هيشرفوا المصريين وده تاريخهم"

وأوضح فاروق جعفر خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، أن المنتخب خاض ثلاثة مباريات دون وجود ثقة في كيروش، لكن الان الوضع تغير وبات لدينا فيه الثقة الكافية، معقباً: "هو هيضع الخطط في غرف اللاعبين، ودوره في مباراة السنغال هيكون نفسي وفني، وسيكون متواجداً في المدرج وبوسعه إجراء الاتصال بوائل جمعه وغيره " .

ولفت لاعب المنتخب السابق إلى أن محمد صلاح كان له دور كبير في تحفيز اللاعبين على لعب ضربات الجزاء بالتنسيق مع المدرب، وهو يتميز بأنه محترف حتى في طريقة تعامله مع اللاعبين والحكام.

من جانبه، ذكر كابتن سمير عثمان، الخبير التحكيمي أن دور المدرب المعتاد هو الحرص على عدم نقل التوتر لللاعبين من خارج الملعب لداخله  .

وأضاف الخبير التحكيمي أن محمد صلاح له دور كبير في البطولة التي نعيشها، وفيكتور جوميز  يحب  معاه الاحترام ، قائلاً : جوميز بيفرق معاه الاحترام   ومحدش يحاول يعمل شاطر ويفتكر إنه مش واخد باله."

وتدخل جعفر قائلاً : " الكرة تغيرت في مصر والمفاهيم اتغيرت، ومفيش عنف في الملعب، وأبوجبل كان ذكي وبيتصرف بذكاء جدا في مباراة الكاميرون.. وعبدالمنعم لاعب هيسبق جيله.. ومن هذه البطولة ظهر العديد من النجوم".

وتابع لاعب المنتخب السابق، أن  الشناوي سيبقى الحارس الأول لمصر حتى لو تألق أبوجبل،  مؤكداً أن منتخب مصر كان أفضل من الكاميرون من الناحية البدنية، والمدير الفني اضطر لتغيير اللاعب شريف عبدالمنعم من أجل ضربات الجزاء، معقباً: "كيروش بيغربل اللاعيبة".

وقدما نصائح  إلى لاعبي المنتخب قبل اللقاء الفاصل الذي تفصلنا عنه ساعات ، قائلاً: "احترموا الحكم".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 على ملعب أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وحال فوز منتخب مصر باللقب فإنه سيحقق للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى منذ 2010، بينما يتطلع منتخب السنغال لتحقيق اللقب الأول في تاريخه بالبطولة.

فاروق جعفر خبير تحكيمي لاعبي المنتخب مباراة السنغال برنامج كلمة أخيرة المدير الفني كارلوس كيروش

موضوعات متعلقة

أذكار الصباح تحميك من المرض والحسد.. واظب عليها

أذكار المساء والحفظ .. وأفضل وقت لترديد الأذكار

سيدة الماء.. قصة للكاتب محمد عبد المنعم زهران

اختارتها الجارديان كأفضل كتاب لعام 2019.. ننشر قصة قصيرة من مجموعة بيت من زجاج

دعاء الصباح مكتوب وقصير .. يريح بالك ويشرح صدرك

أذكار المساء كاملة مكتوبة .. حصن نفسك في دقائق

للطلاب الوافدين.. الأوقاف تعلن الدفعة الأولى على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الانتخابات النقابية العمالية في منتصف 2022 .. تعيين 4308  شابا في 7 محافظات .. فض إضراب 438 عاملا بشركة "هابيتات" ..التفتيش على 124869 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

تصب فيه الرحمات.. علي جمعة يكشف عن 18 اسما لشهر رجب أبرزها الأصم والأصب

فيديوجراف.. بعد خروجه من البئر .. الطفل ريان في جنة الله الواسعة

مفتي الجمهورية ينعى الطفل المغربي ريان: إنا على فراقك لمحزونون

موعد مباراة المنتخب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

مرشحة الرئاسة في فرنسا : سنغادر الناتو حال فوزي بالانتخابات

الصحة: تسجيل 2298 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و58 وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاة الطفل ريان |فيديو

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا: زيادة في الإصابات.. واللقاحات خط الدفاع الأول

بعد 5 أيام في قاع البئر .. إخراج الطفل ريان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ