بعد غياب كيروش .. نصائح فاروق جعفر وخبير تحكيمي لـ لاعبي المنتخب قبل مباراة السنغال

قال كابتن فاروق جعفر، لاعب المنتخب السابق ، إن على الرغم من غياب المدير الفني كارلوس كيروش، غداً، إلا أن لاعبي المنتخب سيشرفون مصر وهذا تاريخهم، معقباً: " اللاعبين هيشرفوا المصريين وده تاريخهم"

وأوضح فاروق جعفر خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، أن المنتخب خاض ثلاثة مباريات دون وجود ثقة في كيروش، لكن الان الوضع تغير وبات لدينا فيه الثقة الكافية، معقباً: "هو هيضع الخطط في غرف اللاعبين، ودوره في مباراة السنغال هيكون نفسي وفني، وسيكون متواجداً في المدرج وبوسعه إجراء الاتصال بوائل جمعه وغيره " .

ولفت لاعب المنتخب السابق إلى أن محمد صلاح كان له دور كبير في تحفيز اللاعبين على لعب ضربات الجزاء بالتنسيق مع المدرب، وهو يتميز بأنه محترف حتى في طريقة تعامله مع اللاعبين والحكام.

من جانبه، ذكر كابتن سمير عثمان، الخبير التحكيمي أن دور المدرب المعتاد هو الحرص على عدم نقل التوتر لللاعبين من خارج الملعب لداخله .

وأضاف الخبير التحكيمي أن محمد صلاح له دور كبير في البطولة التي نعيشها، وفيكتور جوميز يحب معاه الاحترام ، قائلاً : جوميز بيفرق معاه الاحترام ومحدش يحاول يعمل شاطر ويفتكر إنه مش واخد باله."

وتدخل جعفر قائلاً : " الكرة تغيرت في مصر والمفاهيم اتغيرت، ومفيش عنف في الملعب، وأبوجبل كان ذكي وبيتصرف بذكاء جدا في مباراة الكاميرون.. وعبدالمنعم لاعب هيسبق جيله.. ومن هذه البطولة ظهر العديد من النجوم".

وتابع لاعب المنتخب السابق، أن الشناوي سيبقى الحارس الأول لمصر حتى لو تألق أبوجبل، مؤكداً أن منتخب مصر كان أفضل من الكاميرون من الناحية البدنية، والمدير الفني اضطر لتغيير اللاعب شريف عبدالمنعم من أجل ضربات الجزاء، معقباً: "كيروش بيغربل اللاعيبة".

وقدما نصائح إلى لاعبي المنتخب قبل اللقاء الفاصل الذي تفصلنا عنه ساعات ، قائلاً: "احترموا الحكم".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 على ملعب أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وحال فوز منتخب مصر باللقب فإنه سيحقق للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى منذ 2010، بينما يتطلع منتخب السنغال لتحقيق اللقب الأول في تاريخه بالبطولة.