عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في اليوم العالمي للسرطان" أستاذ علاج الأورام يوضح أسباب الإصابة وأهم الأعراض

صدى البلد

كشف الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس، ورئيس الجمعية الدولية للأورام، ورئيس مركز أبحاث جامعة عين شمس،  أسباب الإصابة بالسرطان وأهم الأعراض.

وقال الغزالي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" الأمور اختلفت تماما بشأن مرض السرطان وأصبح هناك علاجات جديدة في الأورام.

وأوضح هشام الغزالي،:" العلاج المناعي الآن يدخل بديلا عن العلاج الكيميائي في الكثير من الحالات، لافتا إلي ان الخطة الكاملة للسيطرة علي المرض هامة للغاية.

ونوه إلي أن مشروع الحلول الجينية البحثي والتشخيصي يعد واحدًا من أبرز المشروعات الحثية والتشخيصية التي أطلقها مركز أبحاث طب عين شمس في مصر والشرق الأوسط.
 

الاصابة بالسرطان مرض السرطان جامعة عين شمس العلاج المناعي الاورام

ترشيحاتنا

تصب فيه الرحمات.. علي جمعة يكشف عن 18 اسما لشهر رجب أبرزها الأصم والأصب

فيديوجراف.. بعد خروجه من البئر .. الطفل ريان في جنة الله الواسعة

مفتي الجمهورية ينعى الطفل المغربي ريان: إنا على فراقك لمحزونون

موعد مباراة المنتخب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

مرشحة الرئاسة في فرنسا : سنغادر الناتو حال فوزي بالانتخابات

الصحة: تسجيل 2298 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و58 وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاة الطفل ريان |فيديو

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا: زيادة في الإصابات.. واللقاحات خط الدفاع الأول

بعد 5 أيام في قاع البئر .. إخراج الطفل ريان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ