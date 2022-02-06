في اليوم العالمي للسرطان" أستاذ علاج الأورام يوضح أسباب الإصابة وأهم الأعراض

كشف الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس، ورئيس الجمعية الدولية للأورام، ورئيس مركز أبحاث جامعة عين شمس، أسباب الإصابة بالسرطان وأهم الأعراض.

وقال الغزالي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" الأمور اختلفت تماما بشأن مرض السرطان وأصبح هناك علاجات جديدة في الأورام.

وأوضح هشام الغزالي،:" العلاج المناعي الآن يدخل بديلا عن العلاج الكيميائي في الكثير من الحالات، لافتا إلي ان الخطة الكاملة للسيطرة علي المرض هامة للغاية.

ونوه إلي أن مشروع الحلول الجينية البحثي والتشخيصي يعد واحدًا من أبرز المشروعات الحثية والتشخيصية التي أطلقها مركز أبحاث طب عين شمس في مصر والشرق الأوسط.

