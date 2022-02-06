بلاك تيما تغني للمرة الثانية في مسرح الزمالك .. صور

ألهبت فرقة بلاك تيما أجواء ثاني حفلاتها الغنائية في مسرح الزمالك، بتوليفة غنائية تخطت 18 أغنية.



وأخذت الفرقة مسامع الجمهور في رحلة مطولة لملكوت أشهر أغانيها استمرت أكثر من ساعتين، تنوعت بين القديمة جداً منها والجديدة نسبيا، بداية من رائعة "بحار" وأغنيات "عملنا اللي علينا" و"إيه يعني" و"برنس الليالي"، بجانب تقديم أغنيتي "مرسال" و"جوبا"، والعرض الحي الأول لأجدد أغنيات أمير صلاح الدين معني الفرقة "بصل الصبر".

وفجرت بلاك تيما كبرى مفاجآتها غير المتوقعة، باستضافتها الفنان محمد فهيم الذي شارك ثلاثي الفرقة في أداء أغنية "أخبار أهرام جمهورية"، مع تقديم العرض الحي الأول لأغنية بلاك تيما الجديدة "مش تريند" المقرر ظهورها للنور قريباً، كما استضافت الفرقة لأول مرة الفنان حمزة العيلي للمشاركة في أداء أغنية "كل مرة".

وعادت بلاك تيما لتطل على جمهورها في مسرح الزمالك بعد غياب سنة بالتمام عن أولى إطلالاتها على نفس المسرح العام الماضي، ووضعت خلالها بصمتها في موسم حفلات مسرح الزمالك المنتعش خلال شهر فبراير الذي يشهد حفلات مغني المهرجانات عنبة والمطربة مرام وفرقتي ملاذ وستروبيري سوينج.

ومن جانبه قال الفنان طارق صبري، مؤسس مسرح الزمالك، أن رؤية المسرح الفنية تهدف لتقديم مختلف الأذواق الفنية للجمهور بين موسيقى الأندرجراوند والطرب الأصيل واستضافته أشهر نجوم الراب والمهرجانات الشعبية مع إعطاء الفرصة للتجارب الغنائية الصاعدة والفرق الموسيقية الجديدة لعرض مواهبها على مسرح جماهيري كبير في منطقة حيوية بالقاهرة.

IMG-20220206-WA0005

IMG-20220206-WA0007

IMG-20220206-WA0002

IMG-20220206-WA0003

IMG-20220206-WA0006