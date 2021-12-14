منهم بلاك تيما وكاريكا.. تعرف على أبرز المشاركين بمهرجان الأفضل بين الأفضل

يستعد شادي محمد، رئيس مجلس إدارة راديو في السكة، لإقامة الدورة الثانية من مهرجان الأفضل بين الأفضل، والتي يحضرها عدد كبير من الفنانين.

ومن المقرر أن يحضر الحفل، اليوم ببانوراما اكتوبر، عدد كبير من المطربين، أبرزهم أدهم سليمان، مُسلم، رنا سماحة، عصام كاريكا، وفريق بلاك تيما، وغيرهم من الفنانين والبلوجرز.

كما يشهد حفل الأفضل بين الأفضل، تكريم عدد كبير من الفنانين والبلوجرز، وستظهر البلوجر أحلام عادل.

ويحضر الحفل أيضًا، عدد كبير من الفنانين ومنهم سامح حسين، نضال الشافعي، محمد نجاتي، محمد العمروسي، مصطفى درويش، وغيرهم من الفنانين.

ويشهد الحفل عدد من الفعاليات وتكريم عدد كبير من الضيوف، بالإضافة لتكريم عدد من مذيعات الراديو، اللاتي قدمن برامج مميزة طوال العام، دعمًا من شادي محمد لهن.

وحضر احتفالية الدورة الأولى من مهرجان الأفضل بين الأفضل عدد كبير من الفنانين، ومنهم حمو بيكا، سامح حسين، محمد نجاتي، بجانب عدد كبير من الفنانين والمطربين.