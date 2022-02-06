الرئيس التونسي قيس سعيد: المجلس الأعلى للقضاء في عداد الماضي..فيديو

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، أن المجلس الأعلى للقضاء في تونس أصبح في عداد الماضي.

وحسب "شمس إف إم" التونسية، قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين وعدد من الإطارات الأمنية في مقر الوزار إنه سيتم وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف الرئيس التونسي قيس سعيد:"فليعتبر هذا المجلس (الأعلى للقضاء) نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة".

وأشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى أن القضاء وظيفة وأنه لم يتدخل فيه رغم أن الإمكانية كانت متاحة لملاحقة عدد من المجرمين.

وتابع:"المجلس الأعلى للقضاء أصبح مجلساً تباع فيه المناصب، وليعتبر هذا المجلس نفسه أنه أصبح في عداد الماضي..ملف اغتيال شكري بلعيد تم التلاعب به في القضاء وهناك متواطئون للأسف".

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد المتظاهرين الأحد في ذكرى اغتيال شكري بلعيد إلى "احترام القانون".