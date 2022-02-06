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رئيس التحرير
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فن

إيهاب توفيق يعزي أسرة الطفل ريان: ربنا يجعله شفيعا لكم ويصبر قلوبكم

صدى البلد

نعى ايهاب توفيق الطفل المغربي ريان ، الذي وافته المنية امس السبت، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وكتب ايهاب توفيق  عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : خالص عزائي لوالد و والدة الطفل #ريان ، رحمة الله عليه و ربنا يجعله شفيعاً لهم و يصبر قلوبهم .

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وأعلن الديوان الملكي في المغرب، امس السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.


وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع  خالد اورام، وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".


يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما ظهرت لقطات مصورة والدا الطفل ريان يقفون عند فتحة النفق.

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