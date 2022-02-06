مفتي الجمهورية ينعى الطفل المغربي ريان: إنا على فراقك لمحزونون

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الطفل المغربي “ريان” الذي توفي اليوم بعد سقوطه في بئر عميقة لمدة أربعة أيام.

وكتب مفتي الجمهورية على صفحته الرسمية على فيس بوك قائلا “إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا ريان لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. رحم الله تعالى جميع الأطفال وربط الله على قلوب ذويهم”.

الإمام الأكبر ينعى الطفل المغربي"ريان"

نعى الأزهر الشريف، الطفل المغربي "ريان"، الذي وافته المنية اليوم السبت، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة لوالدي "ريان"، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".