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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

امتداد لـ أخي وظلم.. حسام حسن يتغزل في محمد هاني

صدى البلد

 

أشاد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بـ محمد هاني نجم الأهلي، مؤكدا أنه يعد أفضل ظهير أيمن في مصر ويمتلك امكانيات رائعة. 

 

وأكد حسام حسن في تصريحات لقناة أم بي سي مصر أن محمد هاني يتفوق علي أي لاعب آخر في مركزه. 

 

واضاف أن محمد هاني تعرض للظلم بسبب الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسمياني مشددا أنه للاعب متميز ويمتلك امكانيات رائعة. 

 

وتابع أن محمد هاني لاعب هام للغاية ولديه المقومات البدنية والفنية المتميزة، مشددا أنه لديه روح قتالية رائعة.

 

وأكمل أن محمد هاني يعد امتدادا لإبراهيم حسن، مشددا أن غيابه عن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية. أمر سيىء وظالم.

 

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خالد الدرندلي عن فوز الأهلي: بشرة خير وسنتقدم بالتماس على عقوبة كيروش

 

وزير الرياضة يتواصل مع بعثة الأهلى ويحفزهم على التركيز والفوز فى مباراة نصف نهائي مونديال الأندية

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً منذ قليل مع المهندس خالد مرتجي، رئيس بعثة النادي الأهلى المتواجدة بالعاصمة الإماراتية "أبو ظبى"؛ للمشاركة فى منافسات كأس العالم للأندية.

قدم وزير الرياضة التهنئة إلى بعثة  النادي الأهلى على الفوز الذى حققه اليوم ضد فريق مونتيري المكسيكي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، ليلتقى مع فريق بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

أعرب الدكتور أشرف صبحى عن خالص تمنياته للاعبى الأهلى بالتوفيق فى المباريات المقبلة، والمنافسة على لقب البطولة ليحقق إنجازاً جديداً للنادى وللرياضة المصرية.

أكد وزير الشباب والرياضة على مكانة كرة القدم المصرية، و الانجازات التى تحققها الفترة الراهنة وفى مقدمتها وصول المنتخب المصرى إلى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون ومواجهة السنغال غدا على لقب البطولة.

فى هذا السياق، لفت الوزير إلى أن انضمام لاعبى النادى الأهلى الدوليين عقب الانتهاء من المشاركة فى البطولة الإفريقية مع المنتخب ، سيمثل إضافة قوية للنادى الأهلى فى المنافسة بمونديال الأندية .

وزير الشباب وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة بيتسو موسمياني وزير الرياضة الاتحاد السكندري حسام حسن

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