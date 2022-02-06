هاشتاج البحث عن علا يتصدر الترند ومغردون : حقيقي وعظيم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج البحث عن علا وذلك تزامنا مع أولى حلقات مسلسل “البحث عن علا” بطولة الفنانة هند صبري عبر منصة نتفلكس العالمية، والذي يأتي استكمالًا لاحداث مسلسل “عايزة أتجوز” الذي حقق نجاح جماهيري عام 2010.

و تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي :

تصدر مسلسل البحث عن علا قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة نتفليكس ، حيث احتل المرتبة الأولى من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة .

مسلسل البحث عن علا تصدر قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر بعد طرحة بـ 24 ساعة ، حيث تفوق على عدد من الاعمال الأجنبية .

و ظهر فى الحلقة الأولى كل من الفنانة يسرا والفنانة شيرين ، كما ظهر الفنان خالد النبوى ضيف على الحلقة الثانية والثالثة .

إما الفنان فتحى عبد الوهاب فقد حل ضيف على الحلقة الرابعة ، وحل الفنان عباس أبو الحسن ضيف على الحلقة الخامسة ، بالإضافة الى حلول الفنانة دينا ضيفة على أحدى الحلقات بشخصيتها الحقيقة .