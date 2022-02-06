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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني يحقق انتصارات على الحوثيين بالجبهة الشمالية الغربية لمأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني اليوم/الأحد / أن وحداتها القتالية حققت انتصارات كبيرة على ميليشيات الحوثي بالجبهة الشمالية الغربية لمأرب وخاصة في جبهات لعيرف والهجرة ومحزام ماس. 

وقالت قيادة العمليات بالمنطقة السابعة - لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن " الميليشيا تكبدت خلال الأيام الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي منع الميليشيا من الدفع بتعزيزات إلى جبهات المعركة".

وكانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت أمس/السبت/ أنها تقدمت باتجاه عمق مدينة حرض بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد من محورين على الخط الدولي الرابط بين عبس والمدينة جنوبا، والخط الرابط بين حرض وميدي غربا.


وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني بأن قوات الجيش تمشط في الأثناء، الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة حرض، وسط اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي المتحصنة داخل المدينة.

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