"الداخلية" تنظم قافلة إنسانية لتوزيع مواد غذائية على سكان "أهالينا" بالسلام

إستمراراً لمبادرة "كلنا واحد" وبمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الــ 70، وجهت وزارة الداخلية قافلة لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بحى أهالينا في مدينة السلام بالقاهرة .





جاء ذلك إحتفالاً بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة واستمراره للدور المجتمعى لكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية .

وقامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين بحى أهالينا في مدينة السلام بالقاهرة .





وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين ومشاركتهم الإحتفال بالذكروى الـ 70 لعيد الشرطة تلك المناسبة الوطنية التى جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.