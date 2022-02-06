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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. 2,015 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 502,390 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن 2,015 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما كشفت وزارة الصحة الإماراتية عن 1,531 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الساعات ال24 الماضية. 

وكان قد نما عدد المشتغلين في القطاع الخاص بدولة الإمارات بنهاية 2020 بنسبة 23% إلى 4 ملايين و792 ألفا و972 مشتغلا مقابل 3 ملايين و889 ألفا و234 مشتغلا في العام 2010، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

و أظهرت بيانات تقرير" أرقام توثق المسيرة" أن عدد المشتغلين في القطاع الخاص بالإمارات تضاعف 29 مرة بنهاية 2020 مقابل عدد المشتغلين المسجل في العام 1975 والبالغ 160 ألفا و672 مشتغلا.

و بلغ إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص في الدولة في العام 2005 نحو مليونين و242 ألفا و376 مشتغلا ليرتفع إلى 4 ملايين و734 ألفا و285 مشتغلا في العام 2015، بنمو بلغ 111% خلال 10 سنوات.

و تعكس بيانات المشتغلين في القطاع الخاص الدور الذي لعبه هذا القطاع في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ قيام الاتحاد والاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة لهذا القطاع.

وتناول تقرير "أرقام توثق المسيرة" نمو القوى العاملة في الإمارات بنهاية 2020 بنسبة 15% إلى 7 ملايين و203 آلاف شخص، مقارنة بنحو 6 ملايين و221 ألف شخص في العام 2010.

و بلغ معدل تضاعف القوى العاملة في الدولة 24 مرة بنهاية العام 2020 مقارنة بالعام 1975، كما سجلت نسبة المشتغلين من القوى العاملة بالدولة خلال العقود الخمس الماضية ما يتراوح بين 95 و99% من إجمالي القوى العاملة.

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