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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يعلن عن إدراج قرى مركز دراو ضمن مبادرة «حياة كريمة»

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إدراج قرى مركز دراو ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى  التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " بعد موافقة القيادة السياسية ودعم الحكومة لتشهد جميع قرى مراكز المحافظة الخمس مشروعات خدمية وتنموية ضخمة تحت مظلة المبادرة الرئاسية .

وقدم المحافظ شكره باسم مواطنى أسوان للرئيس السيسى على الاستجابة الكريمة لمطالب أهالى مركز دراو بإدراجهم ضمن المرحلة الحالية بعد إدارج قرى مركز أسوان أثناء زيارته للمحافظة ، وهو ما أثلج قلوب المواطنين وفرحتهم بهذه القرارات التاريخية ، وخاصة أنها ستساهم بشكل مباشر في تحقيق طموحاتهم وتحسين مستوى معيشتهم بالشكل المطلوب .

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وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الوحدة المحلية وشرطة المرافق بسحب جميع المحلات والباكيات الغير مستغلة بـ 14 سويقة قديمة في العديد من الأحياء والمناطق السكنية بمدينة أسوان ، مع وضع أنشطة وخدمات جاذبة داخل هذه السويقات مثل الكافتيريات والمطاعم ودورات المياه العمومية ، وهو الذى يتوازى مع المصادرة النهائية لأى مضبوطات خاصة بالإشغالات أثناء تنفيذ حملات إزالتها لتحقيق المواجهة الحازمة لإنتشار الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية وداخل المناطق السكنية .

جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية التي قام بها محافظ أسوان وشملت مناطق المحمودية والشيخ هارون ، وقد رافقه خلالها رئيس مركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى مسئولى شرطة المرور والمرافق والمحليات ، وقد أمر المحافظ برفع عدد من الإشغالات بشكل فورى أثناء تواجده ، كما أعطى مهلة أسبوع لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لإشغالات بعض المحلات أوالتى لها بروز وخروج عن خط التنظيم ، أو الواقعة على الأرصفة ، مع تحويل أصحابها فى حالة عدم التنفيذ إلى النيابة العسكرية .

وأعطى المحافظ توجيهاته بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات المخلفات بين العمارات السكنية ، بجانب إيجاد حلول سريعة لأى طفح للصرف الصحى ، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء والقيام برفع كفاءة حديقتى الشيخ هارون والجيش بتركيب الأسوار وأعمدة الإنارة والبرجولات الخشبية والمشايات ، فضلاً عن زيادة المسطحات الخضراء والتشجير لخلق بيئة نظيفة ومتنفس لأهالى هذه المناطق ، وخلال جولته الميدانية قام اللواء أشرف عطية بتفقد المنطقة المجاورة لمسجد السلام للتأكد من إزالة عدد من التعديات خلف المحلات التجارية وخاصة أنها كانت جاءت تلبية لشكوى بعض المواطنين بالمنطقة .

وكان قد رصد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلقاء تراكمات المخلفات على طريق الشلال / المحمودية أثناء جولته الميدانية والشوارع الرئيسية والداخلية منها فيله / الشلال / المحمودية ، وكسر الحجر ، وشرق البندر ، والشواربى الجديد ، بالإضافة إلى الشارع الجديد .

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