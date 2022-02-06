الفيلم الكوميدي Jackass Forever يتصدر البوكس أوفيس ويتفوق على Moonfall

تفوق الفيلم الكوميدي Jackass Forever على جميع الأعمال المعروضة حديثا في البوكس أوفيس الأمريكي، محققا إيرادات بلغت حوالي 10 مليون دولار خلال يومين.

وجاء في المرتبة الثانية فيلم الأكشن والخيال العلمي Moonfall الذي بلغت إيراداته محليا أكثر من 3 مليون دولار، فيما توقف فيلم سبايدرمان عند 2 مليون دولار في ظل المنافسة السرشة مع الأعمال الجديدة.

يرجع الخبراء إلى أن الشعب الأمريكي كان في حاجة قوية إلى عمل كوميدي يخرجهم من أجواء الجائحة الكئيبة، وهو ما يفسر تفوق Jackass Forever الذي طرحته شركة باراماونت منذ أيام.

يعد أبطال Jackass Forever بعد 11 عاما من النسخة الأولى التي طرحت عام 2010، لاستكمال أحداث سلسلة الأفلام الشهيرة، والخروج في جولاته المرحة والعبثية المليئة بالأحداث الكوميدية، وهو عمل لاقى استحسان الجمهور والنقاد.

أما فيلم Moonfall فهو عمل ينتمي إلى نوعية الخيال العلمي،ويناول ما يمكن بالحسابات الفيزيائية أن يحدث في الواقع، إذ تقدم قصته ما يمكن اعتباره نظرية علمية افتراضية لما قد يحدث لكوكب الأرض من دمار في حالة تعرض القمر لاصطدام من جسم قوي. وهي واحدة من عوامل الإثارة القوية في الفيلم.