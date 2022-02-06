رانيا هاشم عن مواجهة السنغال: يا رب وشى يكون حلو ومنتخب مصر يفوز..فيديو

عبرت الإعلامية رانيا هاشم،عن تمنياتها للمنتخب المصري بالفوز على نظيره السنغالى فى نهائى كأس الأمم الأفريقية.

وأضافت رانيا هاشم، خلال برنامج «صدى» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التاريخ يصب فى صالح المنتخب المصرى، لافتة إلى أن انتصار منتخب مصر اليوم يعني تحقيق رقم قياسي في الفوز ببطولة أمم أفريقيا 8 مرات فى تاريخه.

وتابعت رانيا هاشم، أن لقاء منتخب مصر و السنغال،يشهد مواجه خاصة بين لاعبا ليفربول محمد صلاح و ساديو مانى.

وختمت هاشم حديثها قائلة:" يا رب وشى يكون حلو عليكم والمنتخب يفوز بنهائى افريقيا".

تشكيل المنتخب

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفراعنة لمواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية .

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة السنغال كالآتى :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم ومحمود الونش وأحمد أبو الفتوح

خط الوسط : حمدي فتحي ومحمد النني وعمرو السولية

خط الهجوم : عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد .