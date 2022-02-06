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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب تصديه لركلة جزاء.. أبو جبل يتصدر تريند تويتر

أبو جبل من مباراة
أبو جبل من مباراة نهائي أفريقيا

حرم محمد أبو جبل منتخب السنغالي من التقدم على منتخب مصر على "ملعب أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم “أبو جبل” حارس مرمي منتخب مصر، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك لتشجيع أبو جبل عقب تصدي لركلة الجزاء.

وتصدر أسم “أبو جبل” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي تصدي أبو جبل لركلة الجزاء، كالاتي:

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 
 وكان المنتخب الوطنى بدأ مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات، ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف، ثم السودان لياهل المنتخب ثان مجموعته برفقة نيجيريا. 

وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة ٥-٤، كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1، وفاز المنتخب أمام الكاميرون  بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة.

 بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط، عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى.

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