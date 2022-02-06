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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

محمد صلاح نجم منتخب
محمد صلاح نجم منتخب مصر

يلتقى منتخب مصر الوطني نظيره منتخب السنغال فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد فى إطار نهائي كأس أمم إفريقيا.

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مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا

تردد قنوات «بي إن سبورتس إتش دي ماكس»:

القمر: نايل سات
التردد: 11084

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: أفقي

وبالإضافة إلى قنوات «بي إن سبورتس» تذيع قنوات أخرى مباراة مصر وكوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا بشكل مجاني وهي:

قناة «آر تي بي»

وتذيع قناة آر تي بي البوركينية المجانية بدون تشفير، مباريات البطولة عبر القمر الصناعي: يوتلسات، بتردد: 11900 / H 27500.
قناة «آر تي أي»

كذلك تذيع فضائية آر تي أي الإيفوارية مباريات البطولة من خلال القمر الصناعي بدر، بتردد: 11996 / H 27500.
القناة الجزائرية:

كذلك تذيع القناة الجزائرية الأولى، عبر القمر الصناعي النايل سات، بتردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6).
قناة «النبأ»

وتذيع قناة النبأ الليبية مباريات البطولة عبر القمر الصناعي النايل سات، بتردد: 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
كما أعلنت قناة "الجزائرية الأرضية" نقل مباراة مصر وكوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

ويستعد مصر لمواجهة كوت ديفوار اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا ضمن منافسات دور الـ16 لأمم أفريقيا.

ويأتي تردد قناة "الجزائرية الأرضية" عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، وتحمل القناة اسم "Programme National" على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. تحديث

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا


كان المنتخب الوطنى بدأ  مشواره في بطولة أمم إفريقيا بهزيمة مفاجئة من نيجيريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم بنفس النتيجة على السودان  ليتأهل المنتخب  كثاني مجموعته برفقة نيجيريا، وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4"

كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1  وفاز المنتخب أمام الكاميرون  بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي البطولة"

في المقابل تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمس نقاط عقب الفوز أمام زيمبابوي بهدف، والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود التيرانجا الفوز  على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى على حساب بوركينا فاسو"

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما لم يسبق لمنتخب السنغال التتويج باللقب"

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