مصر ضد السنغال.. كيروش يوجه رسالة لضياء السيد قبل مواجهة أسود التيرانجا

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني رسالة دعم لضياء السيد المدرب العام وروجرز دي سا المدرب المساعد في جهازه المعاون قبل مواجهة منتخب السنغال في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ونشر كيروش صورته مع ضياء السيد وروجرز دي سا عبر حسابه الرسمي على توتير قائلا: "الفتيان .. لا شئ يمكن أن يوقف فوزك بشجاعة وتصميم .. فخور بكم".

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” تخفيض عقوبة إيقاف كارولس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني لمباراة واحدة بدلا من مباراتين بعد طرده في اللقاء الأخير في نصف نهائي بطولة كأس الأمم أمام الكاميرون.

ووجهت لجنة الانضباط تحذيرا لوائل جمعة مدير المنتخب بالايقاف حال الاعتراض مجددا على الحكام.