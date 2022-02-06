عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر ضد السنغال.. كيروش يوجه رسالة لضياء السيد قبل مواجهة أسود التيرانجا

كيروش
كيروش

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني رسالة دعم لضياء السيد  المدرب العام وروجرز دي سا المدرب المساعد في جهازه المعاون  قبل  مواجهة منتخب السنغال في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل في نهائي كأس الأمم الأفريقية  بالكاميرون. 

بعد تخفيف العقوبة.. موقف كيروش من قيادة منتخب مصر في المباراة المؤهلة لكأس العالم

عائلة عصام الحضري تتوجه للكاميرون لمؤازرة منتخب مصر في نهائي أمم أفريقيا

ونشر كيروش صورته مع ضياء السيد وروجرز دي سا عبر حسابه الرسمي على توتير قائلا: "الفتيان .. لا شئ يمكن أن يوقف فوزك  بشجاعة وتصميم .. فخور بكم".

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” تخفيض عقوبة إيقاف كارولس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني لمباراة واحدة بدلا من مباراتين بعد طرده في اللقاء الأخير في نصف نهائي بطولة كأس الأمم أمام الكاميرون.

ووجهت لجنة الانضباط تحذيرا لوائل جمعة مدير المنتخب بالايقاف حال الاعتراض مجددا على الحكام.

ضياء السيد الاتحاد الافريقي كرة القدم كأس الأمم الافريقية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

عائلة عصام الحضري تتوجه للكاميرون لمؤازرة منتخب مصر في نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

البلدي بـ15 ألف للطن.. الزراعة: زيادة الاستيراد وراء انخفاض أسعار الفول بالأسواق

ارتفاع أسعار البنزين ..الزراعة : الزيادة لن تؤثر على الخضروات والفاكهة بالأسواق..والنقابة :وسائل نقل الخضروات تعمل بالسولار

النمسا تسجل نسبة تضخم في يناير الماضي الأعلى منذ عام 1984

ثورة موسيماني على الفيفا.. هل تتغير قوانين كأس العالم للأندية بسبب الأهلي ؟

بعد وفاة ريان.. لماذا يلتف العالم من جديد حول الطفل السوري « فواز القطيفان »

من قعر البئر للجنة.. خالد الجندي: الطفل ريان من ملائكة البشر.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

مصر والسنغال .. كاف يدرس بدء النهائي الإفريقي بدقيقة حداد على ريان

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

إلغاء عقوبة داوود.. كاف يصدر بيانا رسميا قبل موقعة مصر والسنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. تحديث

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

فنانة سودانية شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي.. ما القصة؟ “فيديو”

هيئة الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا.. فيديو

مباراة مصر والسنغال.. أرقام قياسية للفراعنة أمام أسود التيرانجا “فيديو”

لـ دنيا سمير غانم.. حلا أسدي تطرح أغنية "شكرا ما تكفيش" |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ