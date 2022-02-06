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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تخفيف العقوبة.. موقف كيروش من قيادة منتخب مصر في المباراة المؤهلة لكأس العالم

كيروش
كيروش

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” تخفيض عقوبة إيقاف كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني إلى مباراة واحدة، بدلا من مباراتين بعد طرده في مباراة الكاميرون في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كما وجهت لجنة الانضباط تحذيرا إلى وائل جمعة مدير المنتخب بالإيقاف حال الاعتراض مجددا على الحكام.

بعد تخفيف العقوبة.. موقف كيروش من قيادة منتخب مصر في المباراة المؤهلة لكأس العالم

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كيروش يتمكن من قيادة الفراعنة من جديد

يتمكن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني من قيادة الفراعنة خلال مواجهة السنغال في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم.

ويواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي مجددا في نهاية الشهر المقبل ضمن الدور الحاسم الذي يشهد المباريات المؤهلة إلى كأس العالم.

عقوبات كارلوس السابقة

أعلنت  لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، عقوبات صارمة علي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر علي خلفية أزمته مع بكاري جاسما حكم مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي الكان.

وقررت لجنة الانضباط، إيقاف كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر مباراتين وتغريمه 10 آلاف دولار بعد طرده أمس فى مباراة الكاميرون فى نصف النهائى.

كما وجهت اللجنة تحذيرا أخيرا لوائل جمعة مدير المنتخب بالإيقاف حال الاعتراض مجددا على الحكام.

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 


كان المنتخب الوطنى بدأ  مشواره في بطولة أمم إفريقيا بهزيمة مفاجئة من نيجيريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم بنفس النتيجة على السودان  ليتأهل المنتخب  كثاني مجموعته برفقة نيجيريا، وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4"

كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1  وفاز المنتخب أمام الكاميرون  بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي البطولة"

في المقابل تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمس نقاط عقب الفوز أمام زيمبابوي بهدف، والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود التيرانجا الفوز  على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى على حساب بوركينا فاسو"

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما لم يسبق لمنتخب السنغال التتويج باللقب"

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