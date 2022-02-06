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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكأس الثامنة .. حكاية 11 مواجهة بين مصر والسنغال وديا ورسميا

مصر والسنغال
مصر والسنغال

ساعات تفصلنا عن رقم قياسي جديد لمنتخب مصر عندما يواجه السنغال في نهائي أمم إفريقيا في التاسعة مساء اليوم الأحد ، سعيا في تحقيق اللقب الثامن في مسيرته بالكان وهو رقم لم يحققه سوى الفراعنة بحصد سبعة ألقاب منهم ثلاثة متتالية أعوام 2006و 2008 و 2010.

 

مواجهة الفراعنة والتي يديرها الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز أمام أسود التيرانجا التي تطمح للظفر بأول لقب في تاريخها مع جيل يقوده النجم ساديو ماني أمام جيل يقوده زميله محمد صلاح ستكون بنكهة عالمية بين ثنائي ليفربول الإنجليزي.

 

تاريخيا سبق أن تواجه مصر والسنغال في 11 مباراة مختلفة، بين تصفيات كأس العالم، وكأس أمم إفريقيا، بخلاف المباريات الودية ، وكان الفوز حليف الفراعنة في ست مناسبات، بينما فازت السنغال في أربع ، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة.

 

المواجهة الأولى كانت في كأس الأمم الإفريقية عام 1986 التي استضافتها مصر، وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف في دور المجموعات ، أما الثانية في الكان فكانت في نسخة عام 2000، وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف حمل توقيع الأسطورة حسام حسن، وردت السنغال الدين في نسخة 2002 وفازت على "الفراعنة" بدور المجموعات بهدف دون رد.


أما المواجهة الأخيرة خلال نهائيات كأس الأمم فكانت في نصف نهائي نسخة 2006 بمصر، وحينها فازت كتيبة حسن شحاتة  بهدفين لهدف حملوا توقيع أحمد حسن وعمرو زكي.

 

وخلال التصفيات المؤهلة للمونديال التقي الفراعنة مع اسود التيرانجا خلال تصفيات  2002 ، انتهت المواجهة الأولى بالتعادل السلبي بدون أهداف في العاصمة دكار ، وفي الإياب بالقاهرة فازت مصر بهدف دون رد حمل توقيع لاعب أياكس الهولندي احمد حسام ميدو..

تقابلت مصر مع السنغال ذهابا وإيابا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنسخة الكان في 1998 وتعادلت سلبيا في دكار وفازت في لقاء العودة بهدفين دون رد لحازم أمام وهادي خشبة.

وفي تصفيات نسخة الكان 2015، فاز "أسود التيرانجا " في داكار بهدفين نظيفين، ثم كرروا فوزهم في القاهرة بهدف دون رد.

اما عن تاريخ مواجهات مصر مع السنغال الودية فكانت أولى المباريات الودية التي جمعت الفريقين  عام 2003، وفاز "الفراعنة" حينها بهدف نظيف حمل توقيع ميدو، ولعب المنتخبان في بطولة كأس ودية بمصر عام 2005، وفازت مصر بأربعة أهداف لهدفين.


والتقيا الفراعنة وأسود التيرانجا في دورة الألعاب الإفريقية عام 1987، وكان الفوز حليف المنتخب الوطني بهدف نظيف.

أما اليوم فستكون المواجهة مختلفة تمام بين صاحب الرقم القياسي تتويجا بالكان 7 مرات وبين منتخب يسعى لحسم لقبه الأول في البطولة القارية ، إلى جانب ان مباراة اليوم ستكون حافزا للمنتخبين في المواجهة المرتقبة ذهابا وإيابا في المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال 22 في مارس المقبل.

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