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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحمد جمال يطرح مين فى جمالك.. فيديو

أحمد جمال
أحمد جمال

طرح الفنان أحمد جمال عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” ، أحدث اغنياته وهى مين فى جمالك . 

أغنية مين فى جمالك تنتمى الى اللون الوطني ومن غناء أحمد جمال ،  ومن كلمات وألحان:محمد رفاعي ، ومن توزيع: وسام عبد المنعم .

وكان قد الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.

كما طرح أيضا أغنية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.

يذكر أن جمال طرح مؤخرًا أغنية "النهاية" من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع موسيقى وليد فايد، والكليب من إخراج شريف فرنسيس.

أحمد جمال الفنان أحمد جمال امير طعيمة عزيز الشافعي موقع يوتيوب

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