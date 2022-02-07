بعد تألقه.. عمرو أديب يعلن استضافة أبو جبل غدا في "الحكاية".. فيديو

أعلن الإعلامي عمرو أديب، استضافه محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر في برنامج الحكاية غدا.



وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "غدا في برنامج الحكاية هنكرم منتخب مصر ممثلا في شخصية جبارة بطل عظيم محمد أبو جبل".



وأشار الإعلامي عمرو أديب،: "أما يصل غدا هيكون ضيف ببرنامج الحكاية".

لسه الأماني ممكنة.. عمرو أديب يعلق على خسارة مصر نهائي أمم أفريقيا.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة منتخب مصر أمام منتخب السنغال في نهائي أمم أفريقيا بركلات الترجيح.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "اسأل أي مصري هيقولك أنا فخور بالمنتخب المصري، عملوا اللي عليهم وأكثر، وإحنا لعبنا مباراة قوية".

وأضاف: "مصر لعبت أصعب ماتشات في البطولة، مفيش منتخب قابل أقوى الفرق، ومحدش تعب زينا، ورغم النهاية أبطال يستاهلوا التكريم والمساندة والاستقبال المشرف في المطار".

وأشار: "لسه الأماني ممكنة، كأس العالم يا أولاد نوصل كأس العالم"، متابعا: "لو هتسألني كأس الأمم الأفريقية ولا الصعود لكأس العالم طبعا كأس العالم أفضل".