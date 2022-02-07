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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مباراة مصر والسنغال

شاهد .. حماس وخيبة امل لجماهير مطروح خلال ضربات الجزاء بين مصر والسنغال

جماهير مطروح أثناء
جماهير مطروح أثناء المباراة

 

تفاعلات كبيرة وأجواء حماسية من جماهير مطروح أثناء متابعة  ضربات الجزاء الترجيحية بين مصر والسنغال فى نهائي  أفريقيا .

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وتعالت الهتافات والتشجيع من الجماهير، بمطروح  لتشجيع منتخب مصر  مع موازرة كبيرة لحارس مصر محمد ابو جبل .

ومع انتهاء ضربات الجزاء الترجيحية بفوز السنغال على مصر سادت حالة من الحزن بين الجماهير بمطروح لخسارة المباراة النهائية  أمام السنغال الذين كانوا يأملون استمرار التفوق المصرى والفوز بالبطولة،.

كانت  اعداد كبيرة من الأسر   بمطروح حرصت  على حضور  المباراة النهائية بين مصر والمغرب  بالنادى الاجتماعى بمدينة مرسى مطروح.
وتفاعل أبناء مطروح بتشجيع حماسي لمنتخب مصر مع تشجيع خاص لحارس مرمى مصر محمد ابو جبل بعد تصدية لركلة الجزاء.

كان المنتخب الوطنى بدأ مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات، ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف، ثم السودان لياهل المنتخب ثان مجموعته برفقة نيجيريا.

وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة ٥-٤، كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1، وفاز المنتخب أمام الكاميرون  بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة.

وتأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط، عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى.

https://fb.watch/b01faBZrNw/

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