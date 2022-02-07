دون أي وفيات.. الصحة البحرينية تسجل 7709 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، تسجيل 7709 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة.

فيما سجلت الصحة البحرينية 6045 حالة تعافي جديدة من الفيروس، وتواجد 20 حالة في العناية المركزة.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية، تحديد سلالة جديدة فرعية من متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا، في 5 دول أفريقية، مشيرة إلى أن هذه السلالة يصعب اكتشافها.

جاء هذا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي لنيكسي موليتسي، كبيرة الباحثين في المنظمة العالمية بالمنطقة الأفريقية.

وقالت نيكسي موليتسي: "من بين السلالات الفرعية الثلاثة لمتحور أوميكرون، نعرف السلالات الفرعية التالية، بي إيه 1، بي إيه 2 وبي إيه 3".