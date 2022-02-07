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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دون أي وفيات.. الصحة البحرينية تسجل 7709 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في البحرين
كورونا في البحرين

أعلنت الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، تسجيل 7709 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة.

فيما سجلت الصحة البحرينية 6045 حالة تعافي جديدة من الفيروس، وتواجد 20 حالة في العناية المركزة.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية، تحديد سلالة جديدة  فرعية من متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا، في 5 دول أفريقية، مشيرة إلى أن هذه السلالة يصعب اكتشافها.

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مدير الصحة العالمية يبحث مع رئيس وزراء الصين منشأ كورونا

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جاء هذا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي لنيكسي موليتسي، كبيرة الباحثين في المنظمة العالمية بالمنطقة الأفريقية.

 

وقالت نيكسي موليتسي: "من بين السلالات الفرعية الثلاثة لمتحور أوميكرون، نعرف السلالات الفرعية التالية، بي إيه 1، بي إيه 2 وبي إيه 3".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الصحة العالمية الصحة البحرينية

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