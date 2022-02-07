فتحى مبروك: الجهد البدني ظهر على اللاعبين أمام السنغال وكيروش درس الخصم

أكد الكابتن فتحي مبروك، نجم منتخب مصر السابق، أن أداء لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني اتسم بالرجولة وكان لديهم طموح لحصد اللقب من بداية انطلاق البطولة، موضحا أن الجهد البدني ظهر لدي معظم اللاعبين أمام منتخب السنغال ولكن الجهاز الفني قام بدوره على أكمل وجه.

وأوضح الكابتن فتحي مبروك، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن البرتغالي كارلوس كيروش يعلم فريق السنغال جيدا ويعلم قيمة المنتخب الذي يواجهه، قائلا: "منتخب مصر واجه فرق قوية والسنغال واجه منتخبات ضعيفة".

وتابع: "منتخب السنغال فريقا ليس سهلا وكان يحب أن نقلق من مواجهته، ولكن قوام المنتخب الوطني جيد جدا ويجب الاستعانة ببعض الاضافات لفريق المنتخب ويجب ضم مجدي قفشة لصفوف المنتخب".