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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"خارج المنهج: مقاربات ثقافية للأدب والنقد"كتاب جديد للناقد محمد الشحات

صدى البلد

يؤسس كتاب "خارج المنهج: مقاربات ثقافية للأدب والنقد" للناقد الدكتور محمد الشحات، والصادر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة، إلى منهجه الخاص عبر ممارسة أربع مقاربات نقدية متضافرة، أولها عتماد اللابنية أو اللامركز كمنطلق لعمليات التحليل الثقافي، ثانيها مقاربة المتون الأدبية ثقافيا، ثالثها الممارسة النقدية الحرة التي تبحث عن سياقات طازجة لبناء دوائر التأويل، رابعها تأكيد النبرة الذاتية للناقد من خلال الهوامش الثقافية المكتنزة. 


لا يمثل الكتاب هروبا من حدود المناهج النقدية أو خروجا على تقاليدها أو تعاليا على أطروحاتها، ولا يعني ذلك كونه ضد المنهج أو ضد النظرية أو ضدهما معا، لكنه كتاب نقدي يقف موقفا مضادا لكل حرفية نظرية أو شكلانية منهجية ستغدو عاجلا أو آجلا سجنا لغويا واصطلاحيا يؤدي إلى المزيد من عزلة الناقد العربي عن مجتمعه وثقافته وتاريخه. 


" خارج المنهج" حوار متصل بين ذات الناقد وموضوعه الذي هو جزء منه؛ حوار بين العالم والنص الذي يتعاطى الناقد من خلاله مع خطاب العلوم الإنسانية بوصفه خطابا بينيا وثقافيا يجب أن يحتل موقعه من حركة التاريخ والمجتمع. 


محمد الشحات أستاذ النقد ونظرية الأدب العربي، درس في عدد من الجامعات المصرية والعربية، وهو باحث وناقد مهتم بالسرديات والدراسات الثقافية والنظرية الأدبية والنقدية.. من كتبه "بلاغة الراوي"، "سرديات المنفى"، "سرديات بديلة"، "نحو كتابة جديدة"، و"هوامش ثقافية"، و"النظرية والنقد الثقافي"، وله عدد كبير من الدراسات والبحوث باللغتين العربية والإنجليزية في الدوريات الأكاديمية.

 

محمد الشحات الدكتور محمد الشحات خارج المنهج مقاربات ثقافية للأدب والنقد

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