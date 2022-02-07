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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر المعجبات بالملكية في بريطانيا تنشئ "غرفة اليوبيل" للاحتفال بمرور 70 عامًا على حكم الملكة

الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث

تحتفل واحدة من أكثر المعجبات بالملكية البريطانية بمرور 70 عامًا على حكم الملكة اليزابيث في غرفة سمتها "غرفة اليوبيل" الخاصة.


ويعد منزل مارجريت تايلر، 78 عامًا، مزدحم جدًا بالتذكارات الملكية التي تجعله متحفاً ملكيا، وفق صحيفة "ميرور" البريطانية.


والتقت الجدة، من سكان ويمبلي، شمال غرب لندن، الملكة أربع مرات ولديها غرفة كاملة مخصصة ليوبيل الملكة.
وتعج الغرفة بأشياء مختلفة تعد من التذكارات والصور والكتب الخاصة بالعائلة الملكية، حيث تحتفل مارجريت بمرور 70 عامًا على عرش الملكة أو العيد البلاتيني.


وقالت مارجريت: "لقد التقيت بها أربع مرات وكانت دائمًا لطيفة للغاية".


وأضافت: "آخر مرة، ركضت طوال الطريق إلى المنزل لأخبر ابنتي بالهاتف.. كنت أتنفس وألهث بشدة، ظننت أنني أعاني من نوبة قلبية!"


ومضت قائلة: "كلما حدث شيء، كانت الملكة دائمًا موجودة من أجلنا وتخطينا ذلك، على الرغم من أن لديها الكثير على أكتافها في الوقت الحالي!"


في سياق متصل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مع اقتراب اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الثانية، يمكن للملكة الاحتفال بمرور 70 عامًا على وصولها للعرش وتحطيم الرقم القياسي في بلادها. 


وأضافت الصحيفة أنه من الأفضل التركيز على الخطوات التي يمكن للملكة اتخاذها الآن لتعزيز فرص النظام الملكي في البقاء لفترة طويلة بعد انتهاء ولايتها. 
 

مارجريت مارجريت تايلر بريطانيا غرفة اليوبيل الملكة إليزابيث

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