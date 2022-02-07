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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل.


وتقوم الإدارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع "المونوريل " الأمر الذي يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لنفق الوفاء والأمل مع استقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل لإستكمال أعمال تركيب الكمرات المعدنية لمشروع المونوريل العاصمة الإدارية .


ويتم تنفيذ الأعمال (ليلاً فقط) من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 7/2/2022 وحتى يوم الجمعة الموافق 11/2/2022 .. 


كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:
-الغلق الكلى لنفق الوفاء والأمل القادم من مدينة نصر اتجاه المشير .


-استقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل لوقوف الونش الخاص برفع الكمرات المعدنية.


على أن يتم تنفيذ التحويلات الخاصة بغلق النفق وذلك بتوجيه المركبات يميناً إتجاه محور المشير فمنزل المشير المتجه إلى مناطق المقطم فمطلع المشير إتجاه القاهرة الجديدة وإستكمال السير .


من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية بمدينة نصر مشروع المونوريل

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