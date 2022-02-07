أخبار الرياضة.. رسالة كيروش المؤثرة.. وماني يكشف عن رسالته لمحمد صلاح.. حكم مباراة الأهلي وبالميراس

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

تحدث ساديو ماني نجم منتخب السنغال الأول لكرة القدم وليفربول الإنجليزي، عن تتويج بلاده بكأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخ أسود التيرانجا.

أعرب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، عن فخره بلاعبى المنتخب بعد الأداء الذى قدموه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون ، مشيرا إلى أنهم قدموا أداءً بطوليًّا فى واحدة من تاريخ كرة القدم المصرية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هوية الحكم الذي سيقود مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

أشاد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، بلاعبي المنتخب الوطني خلال بطولة كأس أمم أفريقيا رغم خسارة اللقب أمام السنغال فى المباراة النهائية.