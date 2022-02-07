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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. رسالة كيروش المؤثرة.. وماني يكشف عن رسالته لمحمد صلاح.. حكم مباراة الأهلي وبالميراس

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

بالفيديو ..ماني يكشف عن رسالته لصديقه محمد صلاح عقب الفوز بكأس الأمم الأفريقية

تحدث ساديو ماني نجم منتخب السنغال الأول لكرة القدم وليفربول الإنجليزي، عن تتويج بلاده بكأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخ أسود التيرانجا.

بكلمات مؤثرة.. كيروش يشيد بلاعبي منتخب مصر عقب خسارة كأس الأمم

أعرب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، عن فخره بلاعبى المنتخب بعد الأداء الذى قدموه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون ، مشيرا إلى أنهم قدموا أداءً بطوليًّا فى واحدة من تاريخ كرة القدم المصرية.

فرنسي الجنسية.. فيفا يعلن حكم مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هوية الحكم الذي سيقود مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

أول تعليق من رضا عبد العال عقب هزيمة منتخب مصر أمام السنغال

 

أشاد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، بلاعبي المنتخب الوطني خلال بطولة كأس أمم أفريقيا رغم خسارة اللقب أمام السنغال فى المباراة النهائية.

 

ماني محمد صلاح كأس الأمم الافريقية كيروش منتخب مصر مباراة الأهلي وبالميراس رضا عبد العال

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