بكلمات مؤثرة.. كيروش يشيد بلاعبي منتخب مصر عقب خسارة كأس الأمم

أعرب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، عن فخره بلاعبى المنتخب بعد الأداء الذى قدموه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون ، مشيرا إلى أنهم قدموا أداءً بطوليًّا فى واحدة من تاريخ كرة القدم المصرية.

وخسر الفراعنة أمام منتخب السنغال نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 وحصل على المركز الثانى ووصافة القارة السمراء

وكتب كيروش، عبر حسابه على تويتر: "الشباب.. ليس لدي سوى بضع كلمات متواضعة لأشاركها معكم من أعماق قلبى، أشعر بالفخر بكم جميعاً وأشكركم جزيل الشكر على كل ما فعلتموه لمنتخب مصر".

وأضاف كيروش: "أنتم تستحقون أن تعودوا إلى الوطن، وأن يتم تذكيركم كلاعبين كتبوا معًا صفحة أداء بطولى فى تاريخ كرة القدم المصرية.. أراكم لاحقا.. مع امتنانى".

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منافسه السنغال بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2، اليوم الأحد على ملعب باول بيا ستاديوم في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثاني بعد نسخة 2017 في الجابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.