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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من أستراليا بشأن حدودها الدولية المغلقة

استراليا
استراليا

أعلنت السلطات الاسترالية، اليوم الإثنين، إعادة فتح الحدود الدولية في البلاد يوم 21 من فبراير الجاري.

وكان قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن حكومته كانت متفائلة للغاية بشأن تأثير لقاحات فيروس كورونا، إلا أن هذا التفاؤل تحول إلى خيبة أمل عندما ظهر المتحور "أوميكرون".

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بعد وصفه بالمنافق والكذاب.. نائب رئيس وزراء استراليا يقدم اعتذارا لرئيس الحكومة

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رئيس وزراء أستراليا: أفرطنا في التفاؤل بشأن لقاحات كورونا قبل ظهور "أوميكرون"

وذكرت دورية (هيمالايا تايمز) أن تصريحات موريسون جاءت ردًا على الانتقادات التي وجهت إليه بشأن تعامل حكومته مع تداعيات تفشي الوباء، والتي أدت إلى انخفاض مستوى تأييده بين الإستراليين لأدنى مستوى خلال عامين، مع اقتراب الانتخابات المقرر إجراؤها بعد نحو أربعة أشهر في مايو المقبل.

وحاول موريسون الرد على انخفاض ثقة الجمهور في حكومته بسبب النقص الواسع في اختبارات المستضدات السريعة، بعدما تجاوزت حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" المليون حالة خلال فصل الصيف، حيث قال في خطاب ألقاه أمام نادي الصحافة الوطني في كانبيرا، إنه على استعداد لتقبل الانتقادات التي تأتي مع وظيفته كقائد.

وأوضح موريسون أنه لم يتفهم حقيقة الوضع بشكل صحيح، وأن تركيزه كان على موازنة الأهداف الصحية مع الاقتصاد، إلا أن تفشي أوميكرون أدى إلى تغيير القواعد، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وتسبب في نقص الاختبارات. 
 

لقاحات فيروس كورونا فصل الصيف استراليا رئيس الوزراء الأسترالي السلطات الأسترالية تحور أوميكرون

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