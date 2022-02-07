إلهام شاهين : أسافر لبنان من أجل «بطلوع الروح» بعد أسبوعين

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها تستعد للسفر إلى لبنان لبدء تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل بطلوع الروح، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم .

وتابعت إلهام شاهين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، من المقرر أن أسافر الى لبنان بعد أسبوعين للبدء فى تصوير مشاهدى ، حيث سيتم تصوير العمل هناك .

مسلسل “بطلوع الروح”، من إخراج كاملة أبو ذكرى، ومن تأليف محمد هشام عبية، ويشارك فى بطولة العمل كل من منة شلبى إلهام شاهين وأحمد السعدنى وأحمد داوود، ومن المقرر تصوير العمل كاملاً فى لبنان، حيث تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد كشفت خلال ندوتها في مهرجان جمعية الفيلم، عن تفكيرها في اعتزال الفن.

وقالت إلهام شاهين:" فكرت بعد تقديمي فيلم يوم للستات في اعتزال الفن، حيث يعد هذا الفيلم هو رقم 100 في تاريخي".

وأضافت شاهين: “فيلم حظر تجول يعتبر رقم 101، الذي أشارك به، وفكرت كثيرًا في الاعتزال بعد مشاركتي في 100 فيلم، بفيلم يوم للستات”.

وتابعت : "عندما عرض عليا فيلم حظر تجول استفزني السيناريو.. بعد فيلم يوم للستات كنت بقول مفيش فيلم يستفزني أقدمه، وكنت متوترة وقلقاني شخصية فاتن، وليلة تصوير أول يوم في الفيلم بعتبرها أسوأ ليلة، لأني قعدت أفكر كتير".

إلهام شاهين تكشف كواليس تصوير الفيلم:

قالت إلهام شاهين: "المخرج أمير رمسيس عمل حاجة خبيثة أوى، سنة ونص اختار فريق العمل، واختار أمينة خليل تلعب دور بنتي، وأنا لم أقابلها من قبل".

وأضافت: "قولتله هي أمينة خليل مش هتعمل معانا تحضيرات للفيلم، فكان يخترع الحجج فمرة يخبرني انها مسافرة وأخرى بتصور، ومرة تنشغل بمواعيد أخرى، ومرة يقولي نسيت أقولها".

وتابعت: "بدأت أتشد المفروض نعمل بروفات، ولكن تفاجأت أنه قاصد يعمل كدة علشان المفروض أن من 20 سنة مشوفتهاش في الفيلم ولسة بتعرف عليها، فحقيقي مشوفتش مخرجين خبثاء كدة".

وأردفت: "أنا بحب شخصية فاتن أوي من فيلم حظر تجول والحقيقة إن الجمال ده يرجع لأستاذ أمير رمسيس لكتابته الجميلة العذبة، ومسألة الأمومة شيء مؤثر جدا بالنسبة لي والأمومة عندي شيء مقدس في مرتبة بعد ربنا.

واختتمت: "شخصية فاتن عاشت معايا كتير بعد ما الفيلم انتهى، قعدنا في تصويره من سنة لسنتين لأننا عايزين نعمل فن بجد ولا فكرنا في إننا هنكسب قد إيه.